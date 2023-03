Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Polizeidirektor Steffen Quaas neuer Leiter der Bundespolizeiinspektion München

München (ots)

Seit Mittwoch, 1. März 2023 ist Polizeidirektor Steffen Quaas neuer Leiter der Bundespolizeiinspektion München.

Hier wird der 56-Jährige für den bahnpolizeilich geprägten Aufgabenbereich in München und neun angrenzenden Landkreisen (Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg) zuständig sein. Dazu kommt die Verantwortung für rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie bei größeren Einsatzmaßnahmen - wie zuletzt im Februar der Münchner Sicherheitskonferenz - auch die Verantwortung für die eingesetzten Unterstützungskräfte.

Bereits am Dienstag und Mittwoch (7. und 8. März) leitet er den Bundespolizei-Einsatz anlässlich des Champions League-Rückspiels Bayern München - Paris Saint-Germain. Den Sicherheitsinteressen der Reisenden gerecht zu werden und gerade bei Fußballeinsätzen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, wird eine der großen Herausforderungen sein - insbesondere mit dem Blick auf die Europameisterschaft 2024 mit den Spielen in München.

Quaas' neuen Zuständigkeitsbereich prägen mit dem Haupt-, Ost- und Pasinger Bahnhof drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er beinhaltet mit über 210 Bahnhöfen bzw. Haltepunkten auch das mit rund 440 Streckenkilometern größte deutsche S-Bahnnetz. Steffen Quaas ist gebürtiger Altenburger/Thüringen. 1991 begann er die Ausbildung für den gehobenen Dienst des damaligen Bundesgrenzschutzes. Seinen Aufstieg in den höheren Dienst absolvierte er von 2001 bis 2003.

Nach Abschluss seines Studiengangs war er in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, u.a. als Leiter der Bundespolizeiinspektionen Ludwigsdorf, Magdeburg und Leipzig. Vor seiner letzten Verwendung als Leiter der Projektgruppe Drohnen und Drohnenabwehr im Bundespolizeipräsidium in Potsdam war er Stabsbereichsleiter Einsatz der Bundespolizeidirektion Pirna. Bereits 2015 war Steffen Quaas anlässlich des G7-Gipfels für kurze Zeit in der Bundespolizeiinspektion München, als einer der Leiter des damaligen Einsatzabschnitts München, tätig.

"Für mich ist es wichtig, zunächst Land und Leute - sowohl meine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Vertreterinnen und Vertreter aller Sicherheitspartner kennenzulernen. Daneben gilt es, obwohl ich schon einige Jahre im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich Verantwortung tragen durfte, mich mit den Besonderheiten der neuen Dienststelle in der Landeshauptstadt München vertraut zu machen. Ich weiß um die große Verantwortung und die Herausforderungen dieser neuen Aufgabe, der ich mich mit Respekt und Demut stellen werde", so Polizeidirektor Quaas.

PD Steffen Quaas freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden in der Landeshauptstadt München. Er möchte die gute Zusammenarbeit sowohl mit den Städten und Gemeinden, den Polizeipräsidien München sowie Oberbayern Nord und Süd als auch mit der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen fortsetzen und wo notwendig, intensivieren.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell