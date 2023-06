Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 43-Jähriger bei Unfall auf B256 schwer verletzt

Reichshof (ots)

Bei einem Unfall im Einmündungsbereich der B256 mit der L344 in Reichshof-Denklingen hat sich am Dienstag (13. Juni) ein 43-Jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 8 Uhr fuhr eine 45-jährige Morsbacherin in ihrem Renault Twingo auf der B256 aus Richtung Denklingen kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links auf die L344 abzubiegen. Zeitgleich näherte sich der 43-jährige Essener aus Richtung Sengelbusch in seinem VW Crafter. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos. Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 43-jährige Fahrerin des Twingo, ihre Beifahrerin als auch der Beifahrer des Esseners blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 16000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

