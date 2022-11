POL-STD: Unbekannte brechen Materialcontainer auf Buxtehuder Baustelle auf und entwenden Werkzeuge

Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Buxtehude-Ottensen in der Nindorfer Straße auf das Gelände eines dortigen Handwerksbetriebes gelangt und haben mehrere Türen an einer Werkhalle aufgebrochen. Im Inneren zerstörten die Einbrecher dann noch eine Innenwand und konnten so in einen gesicherten Lagerbereich eindringen. ...

