LPI-J: Zusammenstoß beim Rangieren

Weimar (ots) - Vom 15.06.2023, 16:00 Uhr bis zum 16.06.2023, 04:30 Uhr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Weimar drei Wildunfälle. In der Ettersburger Straße, der Landstraße bei Keßlar sowie der Land- straße bei Loßnitz kollidierten Pkw-Fahrer mit Rehwild. Keines der Tiere überlebte den Zusammenstoß. An allen Pkw enstand Sach- aber kein Personenschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

