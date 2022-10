POL-LB: Sindelfingen: Täter schlagen auf Baustelle zu

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Güterbahnhofstraße in Kornwestheim. Vermutliche Brandursache war ein technischer Defekt an der Spülmaschine. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim befand sich mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg ...

