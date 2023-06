Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rückwärts gefahren

Weimar (ots)

Gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Brehmestraße ein Unfall zwischen zwei Pkw. Diese fuhren hintereinander in Richtung Meyerstraße. Der vordere Fahrzeugführer hielt an und fuhr plötzlich rückwärts. Um ein Kollision zu vermeiden, versuchte der andere Fahrer ebenfalls zurückzusetzen. Dies gelang ihm aber nicht und die Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden.

