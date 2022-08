Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Raub auf offener Straße - Polizei sucht weitere Zeugen

Wörth am Rhein (ots)

Ein 58-jähriger Angestellter eines Spielotheken-Betreibers entleerte am Montag, dem 29.08.2022, um 10.00 Uhr, Spielautomaten am Bahnhof Wörth. Als er wenig später mit dem Münzgeld in einer Tasche zu seinem Auto gehen wollte begegnete ihm auf der Bahnhofstraße ein 43-jähriger Mann, der sich unmittelbar nach der Begegnung umdrehte, ihm folgte und die Tasche entriss. Auf der Flucht stürzte der 43-Jährige und wurde auf der weiteren Flucht von zufällig vor Ort befindlichen Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Zeuge wurde hierbei durch einen Biss in den Arm leicht verletzt. Das Tatmotiv ist noch unbekannt, der tatverdächtige Mann wurde nach der Identifizierung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizeiinspektion Wörth bedankt sich bei den Zeugen und bittet weitere Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell