POL-PDLD: BAB65, Vollsperrung nach Unfall

Schwegenheim (ots) - Gestern Abend, kurz nach 22 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer ein brennendes Gebüsch auf einem Feldweg neben der L538 bei Schwegenheim. Das Feuer wurde noch durch den Anrufer gelöscht. Die Brandursache ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim ...

