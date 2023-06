Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlos

Jena (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstagvormittag ein E-Bike. Der Eigentümer hatte sein Zweirad vor einem Einkaufszentrum in der Karl-Marx-Allee angeschlossen abgestellt. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag demontierte ein Unbekannter das Vorderrad und nahm den Rest des Bikes an sich. Das Vorderrad samt Schloss ließ er am Ort zurück.

