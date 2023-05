Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Hund bei einer Bahnstrecke ausgesetzt Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr und die Tierrettung Essen e.V.

Gladbeck (ots)

Am 03.05.23 wurde die Feuerwehr Gladbeck gegen 2:30 Uhr zur Winkelstr. in Gladbeck gerufen. Eine Bürgerin hat einen Hund, der in der Nähe der dort verlaufenden Bahnschiene ausgesetzt worden war, entdeckt. Es bestand der Verdacht, dass das Tier schon längere Zeit dort angebunden war. Den Einsatzkräften zeigte es sich als sehr verängstigt und unwillig, sich aus der Situation befreien zu lassen. Alle Versuche die durch die Feuerwehr unternommen wurden blieben erfolglos. Ein Hundeführer der Polizei konnte aufgrund eines anderen Einsatzes nicht zur Hilfe kommen. Es wurde die Tierrettung aus Essen verständigt. Mit ihrer Hilfe konnte nach längerer Zeit das Tier, mutmaßlich ein Golden Retriever Mischling, befreit werden. Zusammen mit der Tierrettung wurde das Tier in ein Tierheim gebracht. Die Tierretter wollen eine Öffentlichkeitsfandung veranlassen. Der Einsatz dauerte bis kurz nach 7:00 Uhr. Großen Dank spricht die Feuerwehr der Tierrettung-Essen e.V. für ihr schnelles und professionelles Arbeiten aus. RK

