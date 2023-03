Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brennender LKW sorgt für Stau in Gladbeck

Gladbeck (ots)

Am 16.03.2023 wurde die Feuerwehr Gladbeck gegen 13.20 Uhr zu einem LKW-Brand auf der Beisenstraße in Höhe der Autobahn 2 alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Saugwagen eines Straßen-, bzw. Kanalreinigungsunternehmens handelte, welcher in Vollbrand stand. Aufgrund der Brandbekämpfungsmaßnahmen musste die Beisenstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte, da die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle der BAB 2 in Ellinghorst lag.

Die Feuerwehr Gladbeck war dort insgesamt eine Stunde lang mit 5 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei zwecks Brandursachenermittlung übergeben. (KK)

