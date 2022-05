Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizist bei Kontrolle verletzt

Meppen (ots)

Am 5. Mai um 13.15 Uhr wurde in der Straße Schullendamm ein Polizeibeamter angefahren. Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Ostroleka-Brücke von der Straße Schullendamm kommend in Richtung Nagelshof. In der Mitte der Brücke kam dem Fahrer ein Polizeibeamter entgegen, welcher Haltezeichen gab, um den 14-Jährigen zu kontrollieren. Nachdem er das Haltezeichen bekommen hatte, verminderte der Rollerfahrer die Geschwindigkeit bis zum Stillstand und wenig später fuhr er direkt auf den Polizisten zu. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Beamte am rechten Knie verletzt wurde und nicht mehr dienstfähig war. Der 14-Jährige blieb unverletzt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

