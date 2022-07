Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Abrollcontainer in Brand geraten

Werlte (ots)

Gestern gegen 15.30 Uhr kam es in Werlte in der Straße Am Zirkel zu einem Brand. Auf dem Wertstoffhof fing aus bislang ungeklärter Ursache Holzabfälle in einem Abrollcontainer Feuer. Die etwa 200qm konnten mithilfe eines Baggers separiert werden, sodass nur etwa 20qm durch die Feuerwehr Werlte gelöscht werden mussten. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

