POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (25.01.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Ein 53-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeugs hielt nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 6.45 Uhr kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand der Kreuzbergstraße in Höhe der Hausnummer 31 in Fahrtrichtung Heidelsteinstraße an. Als der 53-Jährige wieder anfuhr, kam es aus noch unklarer Ursache zu einer Kollision mit einer 40-jährigen Audi-Fahrerin, welche die Kreuzbergstraße in gleicher Richtung befuhr und ordnungsgemäß an dem haltenden Müllfahrzeug vorbeifahren wollte.

Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein weißer Skoda Roomster wurde an der Heckstoßstange von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war am Donnerstag (26.01.), in der Zeit von 7.25 Uhr bis 8.25 Uhr, in der Boyneburgstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

