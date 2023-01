Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in leerstehendes Gebäude - Audi gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in leerstehendes Gebäude

Breitenbach am Herzberg. Unbekannte öffneten die Zugangstür eines leerstehenden Gebäudes in Ottersbach gewaltsam. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betraten die Täter das Gebäude jedoch nicht. Der Sachschaden von circa 50 Euro wurde am Dienstag (24.01.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Audi gestohlen

Weiterode. Einen weißen Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-S 93 entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstagnachmittag (24.01.), gegen 14.30 Uhr, bis Mittwochvormittag (25.01.), gegen 10.50 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto im Wert von circa 20.000 Euro auf einem Privatgelände in der Finkenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

