Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Missverständnis

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 07:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Lendringser Weg/Waldsraße zu einem Unfall. Eine 15-jährige Schülerin aus Möhnesee war mit ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig der Waldstraße in Richtung Niederbergheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung stoppte sie, da ein VW vom Lendringser Weg stadteinwärts fuhr. Die 46-jährige Autofahrerin stoppte ebenfalls, um den Verkehr auf der Waldstraße zu beobachten bevor sie die Kreuzung quert. Das verstand die Schülerin als Signal loszufahren. Die Autofahrerin fuhr ebenfalls los und es kam zu einer leichten Kollision. Dabei wurde die Radlerin leicht verletzt. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. (lü)

