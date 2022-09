Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Taschendiebe

Warstein (ots)

Eine 89-jährige Frau aus Warstein wurde gestern Opfer von Taschendieben. Sie war gegen 11:50 in einem Geschäft. Nachdem sie ihre Waren an der Kasse bezahlt hatte, legte sie ihr Portemonnaie in die Handtasche und diese in ihren Rollator. Beim Verlassen des Geschäftes wollte sie nochmal nach ihrer Börse schauen. Diese war jedoch weg. Bargeld und eine EC-Karte verschwanden mit dem Portemonnaie. Auch hier hatten die Diebe wieder mal ein leichtes Spiel. Wenn das Opfer kurz mal die Tasche nicht im Blick hat, reicht ein Griff aus um ordentlich Beute zu machen. Auch wenn die Tipps der Polizei offensichtlich wenig Beachtung finden: "Bitte tragen Sie ihre Wertsachen direkt am Körper. Das schadet nicht, es bringt Vorteile!" (lü)

