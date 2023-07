POL-BOR: Gronau - Fahrradeigentümer gesucht

Gronau (ots) - Ereignisort: Gronau, Enscheder Straße; Ereigniszeit: 04.07.2023, 03.10 Uhr; Aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist am frühen Dienstagmorgen ein Geräteschuppen in Gronau. Geweckt durch knisternde Geräusche wurden die Hausbewohner an der Enscheder Straße gegen 03.10 Uhr. Selber löschen konnten sie die Flammen nicht, da der Wasserhahn im Brandort lag. So rückte die Feuerwehr an. Die Höhe ...

mehr