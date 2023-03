Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Gehege

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Woche fanden im Gehege Baumfällarbeiten statt. Das noch nicht abtransportierte Schadholz versuchten Unbekannte zu entzünden. Durch die Feuerwehr konnte das am Donnerstagabend morsche Gehölz schnell gelöscht werden. Es kam durch das Feuer zu keinem Schaden an Sachwerten. Die Nordhäuser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

