POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Wörth am Rhein (ots) - Am 30.09.2022, um 18.40 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann in Wörth mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass sich in dem Mazda sechs, anstelle der erlaubten fünf, Personen aufhielten. Ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind wurde sogar ohne jegliche Sicherung transportiert. Letztlich stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. ...

