Polizei Homberg

POL-HR: Wabern Schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung B 254/ B 253 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Homberg (ots)

Wabern

Schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung B 254/ B 253 Unfallzeit: 26.06.2023, 09:37 Uhr Zur genannten Zweit ereignete sich an der Einmündung der B 253 in die B 254 in der Gemarkung Wabern ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen im Einmündungsbereich zusammen. Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt, lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt sind vor Ort. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell