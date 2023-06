Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Vareler Wald - Hundebesitzerin gesucht!

Varel (ots)

Bereits am Mittwoch, 31.05.2023, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 73-Jährige schwer verletzte und welcher der Polizei erst am gestrigen Tag bekannt wurde. Zum genannten Zeitpunkt befuhr die 73-Jährige aus Varel mit ihrem Fahrrad einen Verbindungsweg im Vareler Wald zwischen Sumpfweg und Steinbrückenweg. Beim Vorbeifahren an einer Fußgängerin mit einem angeleinten Hund stürzte sie und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Hundebesitzerin, die sich zunächst um die Gestürzte kümmerte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451- 923-115 in Verbindung zu setzen.

