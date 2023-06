POL-WHV: Nachtrag Pressemeldung 2. - 4.6.2023

Varel (ots) - Verkehrsunfallflucht Varel - Am Freitagmittag kam es in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:40 Uhr in der Obernstraße 19 in Varel auf dem dortigen Kundenparkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß geparkte Pkw, ein schwarzer VW Multivan, wurde rechtsseitig an der Schiebetür und am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den ...

mehr