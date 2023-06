Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 02. bis 04.06.2023

Varel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Varel - Am Freitagmittag kam es in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:40 Uhr in der Obernstraße 19 in Varel auf dem dortigen Kundenparkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß geparkte Pkw, ein schwarzer VW Multivan, wurde rechtsseitig an der Schiebetür und am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Varel - Am Hafen

Am Freitagmittag kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in "Am Hafen" in Varel in Höhe des "Bistro Vareler Schleuse". Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug befuhr "Am Hafen" in Richtung Jade und touchierte im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw Opel Corsa in schwarz. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu geben.

Verkehrsunfall mit verletztem Beifahrer

Varel - Am Freitagnachmittag befuhr eine 78-Jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw die Dangaster Straße in Richtung Hellmut-Barthel-Straße. Hierbei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Die 89-Jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Varel - Auf der B 437 kam es am Samstagmittag in Richtung Diekmannshausen kurz nach der Neue Straße zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw. Eine 42-Jährige Frau aus Varel hatte den vor ihr bremsenden Pkw zu spät bemerkt, ist aufgefahren und hatte diesen auf den davor fahrenden Pkw geschoben. Die drei Pkw wurden hierbei beschädigt und eine 58-Jährige Frau aus Varel leicht verletzt.

Verkehrsunfall in Waschanlage

Varel - Am Samstagnachmittag ist ein 76-Jähriger Mann aus Varel mit seinem Pkw in eine Autowaschanlage in der Hans-Schütte-Straße in Varel gefahren. Durch eine Fehlbedienung des Fahrers ist dieser in der Autowaschanlage gegen einen weiteren Pkw und die Autowaschanlage selbst gefahren. Die Autowaschanlage war daher zunächst nicht mehr betriebsbereit. Zur Schadenshöhe der Autowaschanlage konnten keine Angaben gemacht werden. Der Mann musste mit seinem ungewaschenen Pkw nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wieder wegfahren.

Trunkenheit im Verkehr

Varel - In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Vareler Polizeistreife ein Pannenfahrzeug in der Hans-Schütte-Straße in Varel auf. Die neben dem Pkw stehende 56-Jährige Frau aus Rastede gab an, eine Panne zu haben. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass diese zuvor den Pkw geführt hat und unter Alkoholbeeinflussung stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

