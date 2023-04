FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet sechs Menschen aus akuter Gefahr

Hamburg (ots) - Hamburg Lokstedt, Feuer 2 Löschzüge mit Menschenleben in Gefahr, 15.04.2023, 00:23 Uhr, Stresemannallee In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Hamburg mit einem Löschzug zu einem Brand in der Stresemannallee in Lokstedt alarmiert. Eine ca. 30m² große Gartenlaube in Massivbauweise stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Der Innenraum der Laube war bis an die Eingangstür mit ...

