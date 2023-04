Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Laubenbrand in Hamburg Lokstedt, eine Person verstorben

Hamburg (ots)

Hamburg Lokstedt, Feuer 2 Löschzüge mit Menschenleben in Gefahr, 15.04.2023, 00:23 Uhr, Stresemannallee

In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Hamburg mit einem Löschzug zu einem Brand in der Stresemannallee in Lokstedt alarmiert.

Eine ca. 30m² große Gartenlaube in Massivbauweise stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Der Innenraum der Laube war bis an die Eingangstür mit allerlei Mobiliar und Sammelsurium vollgestellt. Dadurch war der Zugang für die Einsatzkräfte zunächst nicht möglich und die Brandbekämpfung wurde von außen (Außenangriff) eingeleitet.

Die Erkundung vor Ort ergab, dass es sich offenbar um eine bewohnte Parzelle handelt und sich der Bewohner möglicherweise noch im Gebäude befindet. Die Einsatzleitung erhöhte sofort die Alarmstufe auf "Feuer zwei Löschzüge mit Menschenleben in Gefahr". Mit Hilfe des Einsatzes von drei C-Rohren im Außenangriff konnte schließlich ein Zugang zum Gebäude zur Personensuche mit einem weiteren C-Rohr im Innenangriff ermöglicht werden. Eine Stromleitung über dem brennenden Gebäude musste durch einen Elektrikernotdienst freigeschaltet werden.

Die vermisste Person wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Gebäude verbracht und verstarb noch am Einsatzort. Die Brandursache wird im weiteren Verlauf durch die Polizei ermittelt.

Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr ca. 5 Stunden im Einsatz für Hamburg tätig.

