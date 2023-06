POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 02.06. - 04.06.2023

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Pressemitteilung PK Jever 02.06. - 04.06.2023

Jever/Schortens/Wangerland (ots)

Gefährdung im Straßenverkehr in Verbindung mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Jever. Am Sonnabend, den 03.06.2023 gegen 22.20 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet. Ein auf der BAB 29 fahrender PKW soll auffällige Schlangenlinien gefahren sein und hierbei mehrfach beinahe die Leitplanke touchiert haben. Durch ein Einsatzfahrzeug des Polizeikommissariats Jever konnte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde bei der 33jährigen Fahrzeugführerin eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Ein am Kotrollort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille. Auf dem Rücksitz des PKW befand sich die 4jährige Tochter der Verursacherin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen.

Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Schortens/Sillenstede. Am Sonnabend, den 03.06.2023 um 03.30 Uhr, wird durch Beamte des Polizeikommissariats Jever ein Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt. Bei der Kontrolle eines PKW gab des 44jährige Fahrzeugführer an, dass er seinen Führschein verloren habe und diesen nicht vorweisen könne. Eine Überprüfung dieser Angaben ergab jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2014 gerichtlich entzogen wurde. Ein Strafverfahren wurde nicht nur gegen den Fahrzeugführer eingeleitet, sondern auch gegen den Halter des geführten Fahrzeuges. Wer als Halter eines führerscheinpflichtigen Fahrzeuges dieses Fahrzeug anderen Personen überlässt muss sich davon überzeugen, dass diese Person auch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Wangerland. Am Freitag, den 02.06.2023 gegen 17:35 Uhr, wurden auf der K 87 (Ortsteil Jürgenshausen) zwei Kleinkrafträder mit einer Geschwindigkeit von knapp 50 km/h gemessen und im Anschluss angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die 15- und 16-Jährigen Fahrzeugführer aus dem Wangerland nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren und lediglich eine Prüfbescheinigung vorzeigen konnten. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass beide Krafträder eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h besaßen. Die Weiterfahrt wurde den beiden Fahrzeugführern untersagt und zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde zudem noch ein weiteres Strafverfahren gegen den 51-Jährigen Halter des einen Kleinkraftrads eingeleitet, da er die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten KRAD Fahrer

Schortens. Am Sonnabend, den 03.06.2023 gegen 16.30 Uhr, kam es im Bereich der Überführung des Bundesstraße 210 im Moorhauser Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem verletztem KRAD Fahrer. Nach den erlangten Erkenntnissen verlor das Vorderrad des Motorades in einer Linkskurve die Haftung, wodurch das Motorrad ins Rutschen kam und ein Sturz nicht mehr verhindert werden konnte. Der 32jährige Fahrzeugführer klagte über Schmerzen im Bereich der Schulter und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Jever/Cleverns. Am Samstagnachmittag, den 03.06.2023, stand ein verkehrsbeding wartend ein Motorradfahrer neben einem Fahrradfahrer an einer Einmündung im Birkenweg. Der 52jährige Motorradfahrer verlor das Gleichgewicht, fiel mit seinem Motorrad um und stürzte auf den 68jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht

