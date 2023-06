Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven 2. - 4. Juni 2023

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigungen

Im Krabbenweg kam es am 02.06.2023 gegen 02:10 Uhr zu Sachbeschädigen bei einem Autohaus. Es wurden Fahrzeuge und das Gebäude beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04421/942215 zu melden.

Im Wiesenhof kam es erneut zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Die Taten ereigneten sich im Bereich Feldmark, Bentinckstraße und Weidenstraße. Bei der Tat wurde ein Fahrradfahrer gesehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942215 bei der Polizei zu melden.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Freitag gegen 23:10 Uhr kam es in Fedderwardergroden zu Bedrohungshandlungen durch einen 34-jährigen Mann. Bei der Sachverhaltsaufnahme leistet die Person erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten. Da möglicherweise ein psychische Erkrankung vorliegt, wurde die Person in die Psychiatrie gebracht.

Betrug

Bei einem Betrug am Samstagabend gegen 20:30 Uhr erlangte ein Täter einen hohen Geldbetrag. Über Telefon wurde durch einen "falschen Polizeibeamten" Kontakt mit einer älteren Dame aufgenommen. Nur Minuten später erschien eine Person bei der Frau im Europaring und erlangte dort unter einem Vorwand Bargeld. Anschließend flüchtet der Täter. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zur genannten Zeit auffällige Beobachtungen im Europaring gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04421/942215 bei der Polizei zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Samstag gegen 21:00 Uhr wurde ein Pkw in der Schillerstraße kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholkonsum festgestellt. Ein Test ergab einen Promillewert von 2,49 Promille. Bei dem 55-jährigen wurde eine Blutproben entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Leider war keine Einsicht zu erzielen. Am Sonntag gegen 08:00 Uhr verursachte dieselbe Person in der Gökerstraße beim Ausparken einen Verkehrsunfall. Es wurde ein Alkoholwertwert von 2,52 Promille festgestellt und eine erneute Blutproben entnommen. Auf den Mann kommen mehrere Strafverfahren zu.

Suche nach einer vermissten Person

In der Nacht zu Sonntag wurde eine Bewohnerin einer Altenwohnanlage in der Stadt vermisst gemeldet. Es schlossen sich umfangreiche Suchmaßnahmen an. Das Ganze nahm schließlich ein gutes Ende. Erst gegen morgen wurde bekannt, dass die Dame am Abend von Verwandten abgeholt wurde und wohlbehalten dort untergekommen ist. Das war den Pflegekräften auch bekannt gegeben worden, wurde allerdings wohl bei einer Übergabe nach Schichtende nicht weitergegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell