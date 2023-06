Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradregistrierung und Bürgersprechstunde auf dem Wilhelmshavener Wochenmarkt Fahrradregistrierungen seit heute auch online möglich

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bietet zusammen mit dem Verein für kommunale Prävention (VKP) am Mittwoch, 07.06.2023, in der Zeit von 9.00 -12.00 Uhr, auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven Fahrradregistrierungen an. Der Verein zur Förderung der kommunalen Prävention in Wilhelmshaven e.V. (VKP) wird gemeinsam mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion WHV/FRI am Mittwoch, 7. Juni 2023 in der Zeit von 9.00 - 12.00 Uhr die offizielle Fahrradregistrierung durchführen. Jeder, der im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wohnt (dieser Bereich umfasst die Stadt Wilhelmshaven und den gesamten Landkreis Friesland, inklusive Wangerooge) kann kostenlos sein Fahrrad registrieren lassen, damit es nach einem Diebstahl schneller gefunden und zugeordnet werden kann.

Seit heute ist eine Fahrradregistrierung auch online möglich. Unter: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/ finden Sie unter dem Reiter Dienststellen und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Verlinkung zur Fahrrad-Online-Registrierung.

Darüber hinaus stehen die beiden Initiatoren an diesem Vormittag für Fragen rund um die Themen "Telefonbetrug, Haustürgeschäfte und Einbruchschutz" zur Verfügung. Aber auch Fragen und Hinweise aus dem öffentlichen Bereich, wie z.B. Straßenbeleuchtung etc. beantworten bzw. nehmen die Verantwortlichen gerne entgegen. Die Präventionsberatung ist unter 04421 77 80 94 2 erreichbar.

