Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines hochwertigen Autos

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.06.2023 wurde zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr ein hochwertiges Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz entwendet. Der 38-jährige Halter des Autos aus Karlsruhe, stellte seine weiße V-Klasse während seines Aufenthaltes in einem Schwimmbad in der Friedenstraße in Wilhelmshaven auf dem dortigen Parkplatz ab.

Als er sich mit seiner Familie in der Umkleidekabine umzog, wurden ihm durch einen bislang unbekannten Täter der Schlüsselbund samt Autoschlüssel und sein Handy entwendet. Mit dem erlangten Schlüssel wurde dann das Auto im Wert von knapp 80.000 EUR geöffnet, gestartet und gestohlen. An dem Auto befand sich ein Kennzeichen des Landkreises Germersheim mit dem Kürzel GER.

Die aufgenommenen Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven dauern an. Etwaige Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell