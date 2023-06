POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots) - Bereits am 25.05.2023 hat sich in einem Verbrauchermarkt in der Nordseepassage ein Ladendiebstahl zugetragen. Gegen 17:00 Uhr wollte eine 47-jährige Wilhelmshavenerin den Kassenbereich verlassen, ohne ihre Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete die Frau, wie sie Artikel im Gesamtwert von über 150 EUR in einem mitgeführten Kinderwagen verstaute und Kasse passierte. Gegen sie wurde eine ...

mehr