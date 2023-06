Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gegenstände im Treppenhaus in Brand geraten

Wilhelmshaven (ots)

Während einer Streifenfahrt des Einsatz- und Streifendienstes wurde die Polizei Wilhelmshaven am 31.05.2023 gegen 9:00 Uhr in der Marktstraße von einem Mann darauf aufmerksam gemacht, dass er eine Rauchentwicklung im Mehrparteienhaus beobachtet hatte. Die Polizei konnte unter Hinzuziehung der Feuerwehr feststellen, dass im Treppenhaus deines Obergeschosses stark qualmte. Erste Ermittlungen, dass auf einem Stuhl abgestellte Pappkartons aus bislang ungeklärter Ursache in Brand gerieten. Die Ermittlungen dauern an. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten ihre Wohnungen wieder betreten. Verletzt hierbei aber niemand.

