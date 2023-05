Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchtes Tötungsdelikt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.05.2023 ereignete sich gegen 04:00 Uhr ein versuchtes Tötungsdelikt im Kreuzweg in Wilhelmshaven.

Nach bisherigem Stand lief das 17-jährige Opfer von einer Geburtstagsfeier mit zwei Personen von der Gottorpstraße in Richtung Coldewei, um bei einer der beiden Personen zu schlafen. Eine der beiden Personen soll unvermittelt und grundlos mit einem Messer zugestochen haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die beiden Begleitpersonen ausfindig gemacht werden. Beschuldigt wird eine der beiden Begleitpersonen, ein 21-jähriger Wilhelmshavener. Ihm wird vorgeworfen, sein Opfer mit drei Messerstichen, von denen zwei in den Rücken und einer in Brust gesetzt wurden, schwer verletzt zu haben. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr für das Opfer, welches zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht wurde.

Der 21-jährige Wilhelmshavener Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven dauern an.

