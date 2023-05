POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle auf der L812

Schortens (ots) - Am 29.05.2023 befuhr ein 25-jähriger aus Varel mit seinem Rennrad gegen 13:30 Uhr die Straße Pingelei in Schortens. Nachdem ihn ein BMW überholte, soll dieser zu nah am Radfahrer eingeschert sein und die Wege schnitten sich. Der Rennradfahrer verdeutlichte seinen Unmut hierüber durch das Zeigen des Mittelfingers, was den 34-jährigen Autofahrer derart echauffierte, dass er seine Fahrt unterbrach um ...

mehr