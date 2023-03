Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Führerscheinloser Motorradfahrer baut Unfall und verletzt sich leicht (19.03.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Zweiradfahrer am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Güterstraße. Ein 16-Jähriger kam mit einer Yamaha 125 in einer Linkskurve von der Straße ab, überquerte einen angrenzenden Radweg und prallte schließlich gegen einen geparkten VW. Dabei zog sich der Jugendliche, der keinen Führerschein besitzt, leichte Verletzungen zu. An Motorrad und Auto entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell