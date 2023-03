LPI-G: Missglücktes Überholen

Altenburg (ots) - Altenburg - Am Abend des 17/03/2023 meldet sich ein Busfahrer bei der Polizei. Hintergrund war der Fund einer Tasche in seinem Bus. Bei genauerer Begutachtung stellten die Beamten fest, dass der Verlierer nicht nur die Tasche nebst Gegenständen des täglichen Bedarfs zurückgelassen hatte. In der Tasche fand sich auch ein sogenannter Grinder mit Marihuana. Dieser wurde beschlagnahmt & ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. [DA] Rückfragen bitte an: ...

