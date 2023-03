Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Einbruch in Postdepot im Gewerbegebiet InPark A81 - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 17 Uhr, bis Sonntagmittag, 12 Uhr, sind unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude des Postdepots in der Karl-Drais-Straße im südlich von Sulz gelegenen Gewerbegebiet InPark A81 eingedrungen und haben darin gelagerte Pakete durchwühlt. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. An dem Fenster des Gebäudes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Oberndorf hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbegebiet InPark A81 oder direkt am Gebäude des Postdepots in der Karl-Drais-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel.: 07423 8101-0, oder auch mit dem Polizeiposten Sulz, Tel.: 07454 9274-6, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell