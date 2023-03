POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Nach Parkrempler Unfallflucht begangen - Polizei bittet um Hinweise

Zimmern ob Rottweil, Flözlingen (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Hirschbrauerei in der Eschachstraße gegen einen dort abgestellten VW Golf gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Golf in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, ...

mehr