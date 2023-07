Polizei Hagen

POL-HA: Flucht vor der Polizei auf Roller

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag, 14.07.2023, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 12 Uhr ein Rollerfahrer in der Stennertstraße auf. Er wirkte unsicher in seiner Fahrweise, weshalb sich die Beamten zu einer Kontrolle entschieden. Der Mann missachtete mehrere Anhaltesignale des Streifenwagens, darunter auch den Yelp-Ton, das Blaulicht und das Martinshorn. Erst in der Oststraße hielt der 26-Jährige an. Er begann die Polizisten anzuschreien und bäumte sich mit geballten Fäusten auf. Er ließ sich nicht beruhigen. Als Angehörige des Rollerfahrers sich zwischen die Polizisten und den Hagener stellten, riefen die Ordnungshüter Verstärkungskräfte hinzu. Trotz beruhigender Kommunikation versuchte der 26-Jährige weiterhin in ein Haus zu gelangen und wurde immer aggressiver. Schlussendlich wurde den Beamten der Personalausweis des Mannes übergeben. Kurz darauf stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zwei Männer (23, 32), die im weiteren Verlauf den Einsatz durch Provokationen und Beleidigungen störten, wurden durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Die Polizisten legten mehrere Anzeigen vor. (hir)

