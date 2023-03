Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Auto ins Schleudern geraten

Karlsruhe (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 07:15 Uhr in der Straße "Im See" in Kraichtal.

Eine 22-jährige Autofahrerin geriet bei vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und feuchter Fahrbahn ins Schlittern. Durch starkes Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit mehreren Gegenständen, darunter eine Dachziegelpresse. Nachdem sich das Auto komplett um die eigene Achse drehte, kam es schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die 22-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und verließ im Schockzustand kurzzeitig die Unfallstelle. Kurze Zeit später kehrte sie jedoch wieder zur Unfallaufnahme zurück. Vermutlich stand die Autofahrerin unter der Beeinflussung von Alkohol.

