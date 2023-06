Polizei Paderborn

POL-PB: Zwölf witterungsbedingte Einsätze im Kreisgebiet

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Unwetter, welches von Donnerstagnachmittag bis in den Freitagvormittag hinein über den Kreis Paderborn hinweggezogen ist, spricht die Polizei Paderborn von einem vergleichsweise ruhigen Verlauf. Insgesamt zwölf witterungsbedingte Einsätze verzeichneten die Beamtinnen und Beamten bis Freitagvormittag, 11.00 Uhr.

Sieben Mal ging es dabei um Bäume, die schon auf die Fahrbahn gestürzt waren oder umzustürzen drohten. Betroffen waren die Orte Sande, Ostenland, Henglarn, Lichtenau, Altenbeken, Brenken und Boke. In letztgenanntem Ort stürzte ein weiterer Baum auf zwei geparkte Autos und richtete einen geringen Sachschaden an. In Hövelhof-Staumühle fing ein Baum nach einem Blitzeinschlag Feuer. Die Feuerwehren vor Ort konnten die Hindernisse zeitnah beseitigen und auch das Feuer löschen. Die K16 bei Ahden war zwischenzeitlich durch Wasser überspült. Im Flughafen Paderborn-Lippstadt sorgte das Wasser für einen Dachschaden, während in Paderborn der Waldkindergarten im Haxtergrund voll Wasser lief.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell