Polizei Paderborn

POL-PB: Wieder Verletzte bei Fahrradunfällen

Paderborn (ots)

(mb) Bei Zusammenstößen mit einer Fußgängerin sowie einem Auto ist eine Radlerin am Mittwochmorgen schwer und ein Radler leicht verletzt worden.

Eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr gegen 09.25 Uhr auf dem Fuß- und Radweg am Le-Mans-Wall vom Rosentor in Richtung Westerntor. An der Bushaltestelle stieg eine 22-jährige Frau aus und bewegte sich auf dem für Radfahrer farblich abgesetzten Weg zum Rosentor. Die entgegenkommende Elektrorad-Fahrerin blieb am Rucksack der Fußgängerin hängen und stürzte. Die behelmte Frau und war kurz bewusstlos. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Schon um 05.45 Uhr war eine Chevrolet-Fahrerin (30) beim Abbiegen von der Neuhäuser Straße in eine Grundstückzufahrt mit einem Radfahrer (51) zusammengestoßen. Der Radler hatte sich leichte Verletzungen zugezogen, musste aber nicht sofort medizinisch versorgt werden.

