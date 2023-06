Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzte bei Fahrradunfällen - Blonde Radlerin nach Unfallflucht gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Am Dienstag ereigneten sich drei Fahrradunfälle mit Verletzten (10, 43, 50 Jahre alt). Zwei Mal setzten Autofahrer die Ursache. In einem Fall flüchtete eine Radlerin nach dem Zusammenstoß mit einem radelnden Kind.

Die 10-jährige Radfahrerin fuhr gegen 07.20 Uhr auf dem Gehweg des Löffelmannwegs in Richtung Fürstenweg. An der Franckenbergallee bog sie nach nach rechts auf den Geh- und Radweg ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Beide Radlerinnen stürzten. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und ein Zahn brach ab. Die unbekannte Radfahrerin stieg wieder auf ihr Rad und fuhr auf der Franckenbergallee in Richtung Schützenplatz davon. Sie soll blonde Haare haben. Eine weitere Beschreibung und ob sie auch verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Unfallzeugen sowie Hinweise auf die flüchtige Radlerin. Sachdienliche Angaben unter der Rufnummer 05251/3060.

Bereits um 06.25 Uhr missachtete ein 58-jähriger Toyota-Fahrer beim Abbiegen vom Dr.-Rörig-Damm auf die Straße An der Talle die Vorfahrt eines Radlers. Der 43-jährige Radfahrer war auf dem Geh- und Radweg An der Talle in Richtung Schloß Neuhaus unterwegs. Beim Zusammenstoß mit dem Auto flog der Radler auf die Motorhaube und zog sich leichte Verletzungen zu.

Auf der Römerstraße fuhr ein 28-jähriger Skoda-Fahrer gegen 19.40 Uhr in Richtung Münsterstraße. Beim Linksabbiegen in den Sanddornweg übersah er einen entgegenkommenden Rennradfahrer. Es kam zum Unfall, wobei der 50-jährige Radler stürzte. Er trug leichte Verletzungen davon. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell