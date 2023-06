Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Restaurant-Einbrecher festgenommen - Fahndung nach Komplizen läuft

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem Einbruch in ein Restaurant an der Heiersstraße hat die Polizei einen flüchtenden Tatverdächtigen festgenommen. Ein weiterer Täter ist auf der Flucht. Möglicherweise wurde er von Zeugen gesehen.

Ein lautes Geräusch weckte gegen 04.45 Uhr eine Anwohnerin. Die Frau schaute nach der Ursache und entdeckte zwei Männer vor dem Fenster eines Restaurant an der Heiersstraße in Höhe der Thisaut. Mit Hebelwerkzeug brachen die Männer ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude. Sofort alarmierte die Zeugin die Polizei. Einer der Einbrecher stieg wieder aus dem Fenster und flüchtete in die Straße Thisaut. Kurz darauf sprang auch der andere heraus und verschwand in einer Einfahrt neben dem Tatort. Dann fuhr der Tatverdächtige mit einem Auto rückwärts aus der Einfahrt. Zu diesem Zeitpunkt traf die erste Polizeistreife am Tatort ein. Die Beamten liefen auf der Heiersstraße zum betroffenen Restaurant und sahen den Kastenwagen aus der Einfahrt kommen. Das Auto rollte über die Straße und hielt auf dem Gehweg gegenüber an. Der Fahrer sprang heraus und flüchtete ebenfalls in die Thisaut. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Tatverdächtigen an der Stadtbibliothek stellen. Der 18-jährige, bereits polizeibekannte Heranwachsende wurde vorläufig festgenommen. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinwirkung.

Der Kastenwagen, mit dem der Tatverdächtige rückwärts aus der Einfahrt gefahren war, gehörte zum Restaurant. Den Autoschlüssel hatten die Täter offensichtlich bei dem Einbruch entwendet.

Der mutmaßliche Komplize konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen bislang nicht gefunden werden. Er soll eine schwarze Jacke getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Tatverdächtigen auf der Flucht gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell