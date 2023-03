Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Mettmann - 2303015

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Am Donnerstag (2. März 2023) sind im Zeitraum zwischen 9 Uhr morgens und 20:20 Uhr am Abend bislang noch unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schinkelstraße eingebrochen. Die Räume wurden deliktstypisch durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr sowie ein leerer kleiner Tresor, welcher sich unter dem Bett befunden hatte, entwendet. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und leitete erste Ermittlungen ein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell