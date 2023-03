POL-SE: Bönningstedt - Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagmittag (30.03.2023) ist es in der Theodor-Fontane-Straße in Norderstedt zum Diebstahl eines Wohnmobils gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen stahlen Unbekannte das auf der Fahrbahn geparkte Fiat-Modell R 47 in weiß zwischen 12:00 und 13:30 Uhr. Der Schaden dürfte sich auf circa 36.000 Euro belaufen. Auf der hinteren rechten Hecktür befindet sich ein "Wacken"-Aufkleber. Das ...

