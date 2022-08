BPOLI-OG: Festnahme im Reisebus

Offenburg (ots) - Am Dienstagabend soll es am Bahnhof Offenburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Deutschen und einer 18-jährigen Deutschen gekommen sein. Der genaue Ablauf ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Zuge der Sachverhaltsklärung durch die Bundespolizei versuchte sich die 18-Jährige zu entfernen, beleidigte die einschreitenden Beamten und widersetzte sich den Maßnahmen, so das ...

mehr