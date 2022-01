Polizei Köln

POL-K: 220114-4-K Citybiker angefahren und schwerverletzt

Köln (ots)

Beim Einparken hat am Donnerstagmorgen (13. Januar) in Köln-Zollstock eine 59-jährige Kölnerin einen 79 Jahre alten City-Biker mit ihrem Kleinwagen angefahren.

Zeugenaussagen zufolge setzte die Frau gegen 9.15 Uhr mit ihrem Toyota Yaris auf der Straße Am Vorgebirgstor zurück, um in eine Parklücke einzuparken. Dabei erfasste sie den in Richtung Höninger Weg fahrenden Senior.

Rettungskräfte fuhren den Mann mit schwersten Verletzungen in eine Klinik, wo er intensivmedizinisch behandelt wird. (al/rr)

