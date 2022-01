Polizei Köln

POL-K: 220114-1-K Diebe auf der Suche nach unverschlossenen Autos- Festnahme

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13. Januar) haben Zivilfahnder in Köln-Ehrenfeld zwei Männer (23, 26) vorläufig festgenommen, nachdem sie vor ihren Augen ein Mobiltelefon aus einem Zustellfahrzeug gestohlen hatten. Die beiden Diebe hatten zuvor entlang des Melatengürtels, mutmaßlich auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen, an mehreren Türgriffen geparkter Autos gezogen. (as/rr)

