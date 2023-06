Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt - Eigentümer gesucht!

Heidelberg (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Mittwoch, 14.06.2023 in der Nähe des Kirchheimer Friedhofs wurden im Kofferraum eines PKW mutmaßliches Aufbruchswerkzeug, Kleidung, diverse Mützen und Handschuhe gefunden. Für weitere Abklärung wurde der 21-jährige Fahrzeugführer mit aufs Polizeirevier Heidelberg-Süd genommen. In seinem Rucksack wurden dann noch die hier abgebildeten Schmuckstücke gefunden, deren Herkunft unklar ist. Möglicherweise stammen sie aus einem oder mehreren Einbrüchen oder sonstigen Diebstahlsdelikten, die noch nicht angezeigt oder bemerkt wurden.

Einzelne, größere Bilder finden Sie hier:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/heidelberg-mutmassliches-diebesgut-sichergestellt-eigentuemer-gesucht/

Wer seinen Schmuck wiedererkennt oder Hinweise auf den/die Eigentümer hat, meldet sich bitte unter der 06221/7542441.

